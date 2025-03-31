Более 120 тысяч тюльпанов распустятся в Подольске в 2025 году

Весной в Подольске на клумбах появится более 120 тысяч тюльпанов. Коммунальные службы посадили 90 тысяч луковиц цветов осенью и теперь планируют добавить еще 32 тысячи ранней рассады.

Жителей и гостей округа будут радовать тюльпаны разных сортов: красные с белой и желтой каймой, фиолетовые с белой каймой, снежно-белые, ярко-желтые, а также нежно-розовые сорта «Попугайный» и «Дарвин», и розовый с кремовой каймой пионовидный тюльпан «Колумбус».

«Летом на общественных территориях округа будут цвести красный и зеленый колеус, миниатюрная красная цинния, махровая петуния, белый, красный и оранжевый тагетес, цинерария, крупноцветковые виола и портулак, вечноцветущая бегония — белая, красная и розовая, карликовая георгина „Веселые ребята“ и антирринум», — сказал директор МБУ «Подольский комбинат благоустройства» Дмитрий Полежаев.

После того, как отцветут тюльпаны, на клумбах появятся 260 тысяч саженцев летних цветов. Для каждой клумбы разработали специальную схему посадки, подобрали оптимальные цветовые сочетания и высоту растений, чтобы они радовали глаз на протяжении всего теплого сезона.