Более 120 тысяч ям устранили в Подмосковье с начала сезона ремонта | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:47 Более 120 тысяч ям устранили в Подмосковье с начала сезона ремонта ГУСТ МО

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Дорожные службы ликвидировали 120 тысяч квадратных метров ям во дворах Подмосковья с начала сезона. Работы проводятся в рамках планового ремонта.

По словам руководителя ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, в работу уже включились 20 городских округов, а инспекторы управления внимательно следят за качеством работ.

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В подмосковном ГУСТ привели в пример Можайский городской округ. Там ликвидировали более 11 900 квадратных метров ям. Асфальт обновили во дворах домов 5, 6, 7, 8, 9, 10 на улице Академика Павлова, возле домов 6Б, 10, 12 на улице Мира, и около дома 10 по улице Российская.

Также работы продолжаются на территории всех городских округов региона.

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