Более 120 тысяч человек посетили на прошлой неделе парки в Химках

Зеленые зоны округа остаются одними из самых посещаемых мест в теплое время года. Парк Льва Толстого, сквер Марии Рубцовой и парк «Дубки» вошли в тройку самых популярных локаций.

С наступлением весны интерес к городским зонам отдыха традиционно растет, а количество гостей продолжает увеличиваться. Наибольший поток посетителей зафиксирован в парке имени Льва Толстого — около 50 тысяч человек. Здесь можно прогуляться по набережной, а также подняться на колесо обозрения и полюбоваться панорамой города с высоты.

Вторым по посещаемости стал сквер Марии Рубцовой, где отдохнули порядка 29 тысяч гостей. На его территории размещены выставка военной техники, спортивные и детские зоны, площадка для выгула собак и столы для настольного тенниса.

Парк «Дубки» замкнул тройку лидеров — его выбрали для прогулок свыше 22 тысяч человек. Здесь расположены футбольное поле, а также игровые и спортивные площадки.

Отметим, что в городских парках регулярно проходят культурные, спортивные и развлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов. В праздничные дни для гостей организуют концерты и тематические программы.