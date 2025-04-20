Более 120 школьников Наро-Фоминска приняли участие в образовательном марафоне

Образовательный проект «Территория жизни — место силы» завершился в Наро-Фоминске. В его рамках для учеников школ провели десятки мероприятий с участием представителей бизнеса в разных форматах.

Поучаствовали в проекте 120 школьников округа. С начала учебного года для них организовывали тренинги, экскурсии на ведущие предприятия, встречи с лучшими предпринимателями.

«Предпринимательское мышление — оно в наше время универсально и будет давать больше возможностей ребенку при самореализации вообще на любом месте. Неважно, пойдет ли он в бизнес или будет работать по найму. Это креативность, гибкость, коммуникация, это умение работать в команде — это то, без чего сейчас невозможно. И главная задача наша — научить ребят, чтобы когда они выходили из школы, они б обладали такими компетенциями», — прокомментировала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

В финальный день «марафона» школьные команды защищали свои проекты. Номинаций по традиции две: «Бизнес» и «Социальный проект».

Отметим, что проект «Территория жизни — место силы» проводят в Наро-Фоминске уже пять лет.