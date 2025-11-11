Более 120 семей из аварийного фонда получат новое жилье в Зарайске в 2026 году

Строительство современного жилого комплекса продолжается в Зарайске. В него переедут жильцы аварийных домов.

Новый комплекс строят около недавно открывшейся школы. Сейчас специалисты возводят четвертый этаж, проводят гидроизоляцию и утепление подвала, а также устанавливают системы отопления.

Сюда переселятся жители 25 аварийных домов. Они получат новые комфортные квартиры.

В комплексе построят три четырехэтажных корпуса. Их сдадут в эксплуатацию полностью готовыми для проживания. Около домов оборудуют детскую площадку и удобную парковку.

Ключи от квартир жителям вручат до конца 2026 года. Общая площадь нового жилья составит более четырех тысяч квадратных метров.

«Этот проект станет важным шагом к улучшению жилищных условий для зарайцев и решению проблемы аварийного жилья в регионе», — отметили в пресс-службе администрации муниципального округа Зарайск.