Более 120 рейдов провели сотрудники лесничества в Истре за неделю

Рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности прошли в Истре. Работники лесничества обошли участки рядом с населенными пунктами, садовыми некоммерческими товариществами, а также места отдыха около рек.

Специалисты выявили несколько нарушений. Напомним, штрафы для физических лиц составляют до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч, а для юридических — до двух миллионов. За поджог, из-за которого возник пожар, грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо оповестить об этом экстренные службы по номеру 112 и попытаться потушить огонь посильными способами до прибытия спасателей. О случаях поджога или загрязнения нужно сообщить госорганам или местной администрации.

Отметим, что рейды на этой неделе провели не только в Истре, но по всему Подмосковью. Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими службами организовала более 1,4 тысяч проверок в лесах.