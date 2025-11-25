Более 120 пациентов прошли плазмотерапию в Домодедовской больнице

Бесплатное лечение с использованием обогащенной тромбоцитами плазмы доступно в учреждении здравоохранения с апреля текущего года. За это время процедурой воспользовались более 120 жителей городского округа.

Возможность проходить курс лечения по месту жительства порадовала тех, кто раньше ездил в столичные клиники. Процедура занимает около 20 минут: после сдачи крови в организм вводится подготовленная плазма. Такая технология позволяет ускорить процесс восстановления и уменьшить болевой синдром.

Пациенты отметили значительное улучшение состояния уже после нескольких процедур. Многие приходили на прием с сильной болью и ограниченной подвижностью, а через непродолжительное время возвращались к привычной активности.

Плазмотерапия рекомендуется при хронических воспалениях, дегенеративных изменениях суставов, травмах связок, болях в мышцах и последствиях перегрузок опорно-двигательного аппарата. По словам заведующего отделением неотложной травматологии и ортопедии Ислама Какалова, такая терапия эффективна при артрозах, бурситах, тендинитах и других заболеваниях суставов и мягких тканей. Использование собственных клеток делает процедуру безопасной и позволяет активизировать естественные механизмы восстановления.