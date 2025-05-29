Более 120 опасных троп вдоль ж/д устранили в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье ликвидировали более 120 опасных троп, по которым люди переходили железную дорогу в неположенных местах. В Минтрансе региона рассказали, что таких нарушений стало меньше благодаря установке заборов вдоль путей.

Чтобы сделать железные дороги безопаснее, кроме ограждений, в некоторых местах ставят камеры, которые фиксируют нарушения, а там, где заборы ломают — сажают густые колючие кустарники. Также по краям платформ наносят специальную краску, чтобы мешать тем, кто пытается пройти без билета. Помимо этого, в Подмосковье строят новые безопасные переходы — как наземные, так и надземные или подземные.

«Мы продолжаем работу по обеспечению безопасности жителей и гостей региона на железнодорожной инфраструктуре. С начала года специалисты установили более 390 метров ограждений вдоль железнодорожных путей, из них 120 метров — железобетонные, благодаря чему было заделано более 120 несанкционированных переходов», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, с начала года на железной дороге Московской области произошло 82 смертельных случая, 38 из которых — при переходе путей в неположенных местах.

Жителям напоминают, что при переходе через пути нужно быть особенно внимательными, пользоваться только разрешенными переходами, не слушать музыку в наушниках и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей.