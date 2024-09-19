Более 120 новых экобоксов для сбора стекла установили в Подмосковье

Новые зеленые контейнеры для сбора стекла начали появляться на контейнерных площадках Подмосковья. Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Экобоксы в форме колокола уже установлены во многих городах региона: Краснознаменске, Одинцове, Новой Трехгорке, в нескольких СНТ, коттеджных поселках, деревнях и даже в ресторанах. В общей сложности — более 120 штук.

Контейнеры для приема стеклотары бесплатно устанавливают в рамках проекта GLASSTEC. Сейчас рассматриваются населенные пункты рядом со Звенигородом и Одинцово.

Карту уже работающих «колокольчиков» можно посмотреть на сайте проекта, там же можно найти и контакты активистов.

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