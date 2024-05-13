Более 120 новорожденных зарегистрировали в Клину в апреле | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:20 Более 120 новорожденных зарегистрировали в Клину в апреле фото предоставлено ГУ ЗАГС МО

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Сотрудники отдела ЗАГС по городскому округу Клин зарегистрировали рождение более 120 детей в апреле. В этом месяце мальчиков родилось чуть больше, чем девочек.

В двух клинских семьях в апреле родились двойни. Еще девять семей приобрели статус многодетных.

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Редкими именами стали Таисия, Ника, Майя, Эмилина, Мия, Марк, Зоя, Михаил, Сергей, Василий.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

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