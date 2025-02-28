Более 120 многоквартирных домов в Лобне включили в программу капремонта

Глава Лобни Анна Кротова провела общегородское совещание. Главной темой стало подведение итогов зимнего сезона и обсуждение планов на весну.

В программу капитального ремонта включили 122 многоквартирных дома, из которых восемь уже отремонтированы. В 28 домах города обновили фасады, а в 21 — газопроводы.

С конца марта начнется ликвидация ям и ремонт на девяти дворовых территориях, модернизация 23 детских площадок, установка пяти новых линий освещения, строительство и ремонт 24 пешеходных коммуникаций,

В Лобне модернизируют 26 контейнерных площадок и установят 30 экоматов для вторичных ресурсов.

Управляющие компании готовятся к весенне-летнему сезону. Уже закупили более 100 клумб, 54 подвесных кашпо, 236 новых скамеек, и 450 урн.

С 15 марта в муниципалитете начнется месяц чистоты, во время которого будут проводиться работы по опиловке деревьев, очистке покрытий и сбор мусора.