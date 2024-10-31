Более 120 млрд рублей выделят на соцподдержку в Подмосковье в 2025 году

Трехлетний проект бюджета Подмосковья рассмотрели в Мособлдуме. Председатель парламента Игорь Брынцалов отметил, что регион увеличит финансирование по многим направлениям, в том числе на социальную поддержку жителей.

«Важно охватить заботой пенсионеров, наши семьи, в том числе многодетные, людей с ОВЗ, детей-сирот. В 2025 году на меры социальной поддержки выделят порядка 122 миллиардов рублей. В итоге мы охватим всесторонней помощью 3,5 миллиона наших жителей», — отметил Брынцалов.

На помощь пожилым людям направят более 35 миллиардов рублей. Еще 34 миллиарда выделят для семей с детьми. Поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий, их близких — это 13,5 миллиарда рублей.

С 1 января на региональный уровень передадут полномочия по обеспечению сирот государственным жилищным сертификатом. На это заложили 4,4 миллиарда рублей.