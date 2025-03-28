Более 120 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» с начала года

Жители и гости Подмосковья с января совершили более 120 миллионов поездок в автобусах «Мострансавто». Самым популярным стал маршрут № 10 в Королеве, где пассажиры проехали 17 миллионов раз.
Еще 13,8 миллиона поездок с начала года совершили в автобусах № 11 в Балашихе, а 12 миллионов человек проехались по маршруту № 12 в Ногинске.
Чаще всего пассажиры расплачивались социальными картами — с января зарегистрировали около 56,3 миллиона операций. Еще 38 миллионов раз жители и гости Московской области платили за проезд в автобусах банковскими картами, а 26 миллионов раз — картами «Стрелка» и «Тройка».
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