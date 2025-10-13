Более 120 мешков мусора собрали на экологической акции в Богородском округе

Масштабное экособытие по очистке от мусора озера Аборино прошло при поддержке администрации Богородского округа. В этот день пришли волонтеры, активисты и просто неравнодушные жители, чтобы сделать это место еще красивее и уютнее.

Более 60 участников провели этот день с пользой на свежем воздухе. Организатором арт-субботника «Чистая осень» стал Центр Чистой Природы 12-15. Инициативная команда волонтеров очистила более четырех гектаров земли. Они собрали 52 мешка смешанных отходов и 69 мешков вторсырья на переработку.

Также участники установили 11 специальных предупреждающих табличек: три подвесные на деревьях, восемь на колышках и одну камеру. После субботника волонтеры отправились в уютное кафе, где их ждал вегетарианский борщ. Помимо этого, для собравшихся подготовили арт-программу и командные игры на экотематику.