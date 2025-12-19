Более 120 лицензий выдали управляющим компаниям Подмосковья за 2025 год

С начала года Министерство по содержанию территорий Подмосковья выдало 126 новых лицензий управляющим компаниям региона. Продление согласовали еще 39 организациям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также специалисты поделились и другими важными цифрами по итогам работы.

Всего за 2025 год было рассмотрено 438 заявлений о предоставлении услуг, 42 соискателя получили отказ. Известно, что 118 лицензий прекратили свое действие, из них 13 в связи с аннулированием документа.

Помимо того, ведомство выдало 415 квалификационных аттестатов.

Подробная информация размещена на официальном сайте.