Более 120 лагерей и баз отдыха для детей откроют в Подмосковье летом

В Московской области активно готовятся к летней оздоровительной кампании. Министерства и ведомства усилили контроль за тем, чтобы все детские лагеря соответствовали санитарным нормам, а также требованиям безопасности — как противопожарной, так и антитеррористической. В 2025 году в Подмосковье планируют открыть 124 организации для детского отдыха — это 119 загородных лагерей и пять палаточных.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, уже сейчас проводят обработку территорий от клещей и формируют штат сотрудников. Все специалисты обязаны пройти подготовку по работе в сфере детского отдыха и иметь необходимый опыт.

Кроме того, летом начнут работать 977 лагерей с дневным пребыванием на базе школ и шесть лагерей труда и отдыха. В регионе проживает более 966 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет, и, как отметил Брынцалов, охватить различными формами отдыха планируют более 63% из них.

Он также подчеркнул, что для детей участников специальной военной операции и тех, кто приехал из Курской области, Луганской и Донецкой народных республик, предусмотрен бесплатный отдых.

«То есть мы планируем, что более 613,6 тысячи детей отдохнут в лагерях этим летом. В рамках госпрограммы „Социальная защита населения Московской области“ на эти цели предусмотрено финансирование — 1,9 миллиарда рублей. За счет средств регионального бюджета для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закуплены путевки в лагеря Краснодарского края — более 4четырех тысяч штук на сумму свыше 320 миллионов. рублей», — рассказал Брынцалов.

Бесплатные путевки в детские лагеря также положены детям с хроническими заболеваниями, которые обучаются в школах-интернатах или находятся в стационарных учреждениях соцобслуживания и реабилитационных центрах. Кроме того, на отдых могут рассчитывать дети-инвалиды, сироты, дети без попечения родителей и те, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Чтобы получить бесплатную путевку, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.