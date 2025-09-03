Более 120 камер установили на подъезды домов в Солнечногорске с начала года

В Солнечногорске активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». С начала года специалисты смонтировали более 120 камер на подъездах жилых домов и свыше 20 на контейнерных площадках.

До завершения декабря планируется подключить еще около 100 устройств. Об этом рассказал заместитель главы муниципалитета Максим Барков. Так, видеонаблюдение уже установлено в доме № 3 на улице Военный городок, а также продолжаются работы в зданиях № 4 и № 5.

«Для жителей эта услуга абсолютно бесплатная. Установка и содержание осуществляются за счет бюджета городского округа, жители не несут никаких трат», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

На сегодняшний день в округе функционирует примерно 2000 камер, подключенных к «Безопасному региону». Их использование помогает предотвращать правонарушения, фиксировать незаконный выброс мусора и случаи вандализма.

Полученные записи направляются на сервера Государственного управления региональной безопасности. Доступ к ним имеют сотрудники полиции, ФСБ, рабочая группа администрации округа, а также граждане — по официальному обращению.

Система «Безопасный регион» охватывает всю Московскую область. В неё интегрированы более 150 тысяч камер, установленных на домах, в подъездах, на дорогах, в парках и скверах. Инициатива реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева.