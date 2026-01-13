Более 120 домов отремонтируют в Балашихе в 2026 году

В текущем году в городском округе планируется отремонтировать 125 многоквартирных домов. По этому показателю муниципалитет занимает второе место в регионе.

Основные работы будут включать ремонт кровель, фасадов, газовых сетей и инженерных систем зданий. Все мероприятия реализуются в рамках региональной программы, направленной на повышение безопасности и комфорта жителей.

«Приоритетом остается комплексный подход: мы не просто обновляем дома, а создаем современную и безопасную среду для жизни. Программа капитального ремонта — это долгосрочные инвестиции в качество жизни людей», — отметили в администрации.

В 2025 году в Балашихе уже были достигнуты значительные результаты: заменены 19 лифтов, обновлены 54 кровли и 15 инженерных систем, отремонтированы 130 подъездов. Для повышения безопасности во дворах и подъездах установили 26 камер видеонаблюдения в системе «Безопасный регион».