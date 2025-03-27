Более 120 детей-сирот Подмосковья обеспечили жильем в этом году

Московская область находится в числе лидеров по обеспечению жильем детей-сирот. Когда ребенку исполняется 18 лет, ему дают выбор — получить квартиру от администрации по месту прописки или самостоятельно купить жилье в любом округе Подмосковья по сертификату.

«В этом году 913 детей-сирот станут обладателями собственного жилья, из них 90% ребят купят квартиру по сертификату. С этого года мы их сделали полностью электронными», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития Подмосковья рассказали, что покупка по жилищному сертификату имеет ряд преимуществ:

недвижимость оформляется сразу в собственность;

можно использовать свои средства для покупки квартиры большей площади;

есть возможность выбрать жилье в любом городе региона.

Для защиты от мошенников денежные средства сертификата перечисляются сразу на счет продавца квартиры. В течение трех лет покупатель не может проводить сделки с недвижимостью.

В Минсоцразвития МО напоминают, что бюджет предусматривает более 4,4 миллиарда рублей на этот вид поддержки в 2025 году.