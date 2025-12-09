Более 120 автомобилей эвакуировали из дворов Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили на штрафстоянку 124 машины. Из них 113 автомобилей оказались в Ленинском округе и 11 — в Химках.

Эвакуатор может переместить машину, припаркованную в зоне действия запрещающих знаков, а также рядом с контейнерными площадками. Всего за неделю переместили 124 машины, а к ответственности привлекли более 90 водителей. За этот период было выявлено 222 нарушения.

«Автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, часто затрудняют движение специализированного транспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора. Чтобы предотвратить такие нарушения, мы устанавливаем дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей и предупреждающие о работе эвакуатора», — сказал вице-губернатор Владислав Мурашов.

В министерстве по содержанию территорий напомнили, что сумма штрафа за парковку в зоне действия запрещающих знаков составляет 2250 рублей.

Узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону 112.