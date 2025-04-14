Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья присоединились к экологическим играм

В Подмосковье продолжаются Экологические игры 2025. Участникам уже доступны задания третьей недели. К проекту присоединились свыше тысячи человек, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На этой неделе участникам необходимо найти ближайшие пункты приема текстиля, батареек, фандоматы или площадки «Мегабак». Если обнаружится пункт, которого нет на карте, его нужно добавить вручную. За это задание можно получить в два раза больше экоинов.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Напоминаем, что промежуточные итоги будут подводиться каждые пять недель. Больше информации доступно на официальном сайте проекта.