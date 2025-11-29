Более 1,2 тысячи школьников Подмосковья стали лауреатами конкурса талантов

В Московской области подвели итоги фестиваля художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». В этом году в конкурсе участвовали более 50 тысяч школьников, и 1,2 тысячи из них стали лауреатами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.

Финальный этап и церемония награждения прошли 29 ноября в школе «Мозаика» в Красногорске. По итогам конкурса гран-при в номинации «Ансамблевое народное пение» получили фольклорный ансамбль «Росынька» из Раменского и ансамбль «К звездам» из Реутова.

В категории «Эстрадный вокал» главные награды завоевали Виктория Гусева из Реутова, дуэт «Твикс» из Рузы, студия «Ветер перемен» из Серпухова, Константин Трюшников из Ступина, а также Евгения Кожикина из Электростали.

Гран-при в номинации «Современный танец» получила хореографическая студия «Сильфида» из Серпухова, а в категории «Песня на родных языках народов России» лучшим стал ансамбль «Первая поющая» из кадетской школы-интерната во Фрязине.

Гала-концерт собрал лучшие номера фестиваля. Для гостей провели мастер-классы, семинары, а также выставку, на которой представили семь направлений дополнительного образования, доступных детям Подмосковья.