Более 1,2 тысячи нарушений зафиксировали в лесах Подмосковья с начала года

Лесная охрана Комлесхоза Московской области зафиксировала более 1,2 тысячи случаев нарушений санитарных норм в лесах с начала года. По каждому выявленному случаю нарушения проводятся проверки, в ходе которых определяются виновные лица. В отношении них составляют административные протоколы за несоблюдение санитарных норм.

Как пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов, чаще всего эти нарушения совершают жители садоводческих и дачных кооперативов, выбрасывающие строительный мусор, растительные отходы и сливающее сточные воды со своих участков.

Наибольшее число нарушений зарегистрировано в Ступинском лесничестве — 149 случаев, за ним следуют Дмитровское с 134 случаями, Истринское — 131 случай, Сергиево-Посадское — 96 случаев и Московское учебно-опытное — 94 случая.

За несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы. Для физических лиц — до пяти тысяч рублей, для должностных — до 40 тысяч рублей и для юридических — до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение ущерба, причиненного лесам и их природным объектам.