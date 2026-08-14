Более 1,2 тысячи ям устранили на дорогах Волоколамского округа

С марта на автодорогах Волоколамского округа ликвидировали 1285 ям. Общая площадь обновленного дорожного покрытия составила 1648,93 квадратного метра.

Работы по устранению дефектов ведутся на постоянной основе в рамках текущего содержания автомобильных дорог общего пользования.

Процесс ямочного ремонта проработан до мелочей. Специалисты просушивают и разогревают поврежденные участки специальными горелками, аккуратно вырубают деформированный фрагмент и тщательно очищают основание от пыли и мусора. После этого рабочие укладывают новую асфальтобетонную смесь, которую выравнивают и плотно утрамбовывают.

Благодаря использованию быстротвердеющих составов дорожникам не приходится полностью перекрывать движение транспорта, поэтому ремонтные работы проходят без создания заторов и лишних неудобств для водителей.