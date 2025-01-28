Более 1,2 тысячи ям устранили на дорогах в Балашихе с начала года

Сотрудники МБУ «Благоустройство – Балашиха» занимаются ямочным ремонтом на автомобильных дорогах города. В рамках этой работы задействованы три бригады, которые ежедневно обследуют дороги для выявления дефектов.

Глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что на сегодняшний день уже отремонтировано 1213 ям и до 30 января планируется устранить все остальные зарегистрированные дефекты.

«Плюсовая температура за окном позволяет нам увеличивать темпы ямочного ремонта», — отметил Юров.

В процессе ремонта особое внимание уделяется тем дефектам, на которые поступают обращения от местных жителей. Технология ямочного ремонта включает в себя удаление поврежденного участка дорожного покрытия с использованием специального оборудования, после чего это место заполняется асфальтобетонной смесью.

По прогнозам, до конца января 2025 года в Балашихе будет устранено еще более 98 ям, что позволит улучшить состояние дорожного покрытия и повысить безопасность на дорогах города. Работы по ямочному ремонту продолжаются, и власти уверены, что все запланированные мероприятия будут выполнены в срок.