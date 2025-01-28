Более 1,2 тысячи ям на дорогах Коломны устранили с начала года

Благоприятная весенняя погода позволила дорожным службам городского округа Коломна приступить к ямочному ремонту раньше обычного. Температурные перепады, характерные для текущей зимы, стали причиной активного разрушения асфальтового покрытия, что вызвало многочисленные обращения жителей по поводу состояния дорог.

С начала года на региональных и муниципальных дорогах округа было зафиксировано около 1,8 тысячи ям. Дорожные службы уже устранили более 1,2 тысячи. В администрации округа отметили, что проведение таких работ до начала планового ремонтного сезона помогает оперативно устранить ненормативные дефекты и повысить безопасность дорожного движения.

Для ямочного ремонта используется литой асфальтобетон, что позволяет выполнять работы с высоким качеством даже при переменчивых погодных условиях. Дорожные службы ежедневно проводят обследование дорог для выявления новых повреждений и их оперативного устранения.

Благодаря раннему началу ремонтных работ жители округа могут рассчитывать на улучшение состояния дорог и повышение комфорта передвижения.