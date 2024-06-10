Более 1,2 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что акцию в парках проводят уже третий год подряд. Услуга пользуется популярностью у жителей, потому что проверить здоровье можно в выходной день, во время прогулки на свежем воздухе. Идти в поликлинику не нужно.

В этом году возможностью бесплатной диагностики в парках воспользовались 1,2 тысячи человек, из них более 600 — 8 и 9 июня. Результаты обследования придут жителям в личный кабинет на портале «Здоровье».

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