Более 1,2 тысячи человек приняли участие в заплыве на открытой воде в Истре

Массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Istra прошел на Истринском водохранилище 16 июня. В нем приняли участие более 1,2 тысячи человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, организатором мероприятия выступила крупнейшая международная плавательная серия X-WATERS. В заплыве приняли участие спортсмены из разных городов России, а также из Турции, Белоруссии, ОАЭ и Узбекистана.

Соревнования провели на дистанциях 500 метров, а также один, два и шесть километров. Дети состязались на 50 и 200 метрах. В результате все пловцы получили медали, а лучшие спортсмены примут участие в чемпионате X-WATERS World Championship после всех стартов сезона.

Следующие соревнования пройдут 17 августа на Рузском водохранилище. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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