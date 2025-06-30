Более 12 тысяч вакансий появится в Балашихе к концу 2025 года

За первый квартал этого года в Балашихе создали 2648 рабочих мест, среди них 861 — на крупных и средних предприятиях и 1787 — на малых. К концу 2025 года в округе создадут более 12 тысяч новых вакансий.

По словам руководителя муниципалитета Сергея Юрова, основной прирост на крупных и средних предприятиях ожидается во втором и третьем квартале, прежде всего в сферах образования и промышленности.

«В малом бизнесе в сферах торговли, транспорта и строительства также прогнозируем активное развитие», — добавил Сергей Юров.

Отметим, что в прошлом году открыли 12939 рабочих мест. Из них большинство вакансий пришлось на индивидуальных предпринимателей и малые компании. Усиленное внимание уделили сфере образования, что связано с развитием социальной инфраструктуры города. Без вакантных мест не оставили и область торговли и промышленности.