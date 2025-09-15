Более 12 тысяч человек посетили спортивные мероприятия в Подмосковье в выходные

В минувшие выходные в 64 парках Подмосковья прошел «Парковый кросс» — большое спортивное мероприятие для всей семьи. Гости участвовали в забегах, детских эстафетах, мастер-классах от профессиональных спортсменов и других активностях. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, событие собрало более 12 тысяч человек.

Так, в городском парке Чехова мастер спорта России по спортивной борьбе Михаил Авдалян провел для участников разминку. Помимо этого, все желающие смогли поучаствовать в массовом забеге, эстафетах и детских состязаниях.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске организовали разминку-флешмоб, турнир на меткость для детей и мастер-класс по рубке шашкой. Также работала фотовыставка о спортсменах округа.

В парке «Детский городок» в Щелкове гости занимались йогой, участвовали в разминке, мастер-классе по джампингу и массовом забеге. Для детей подготовили эстафеты и игры на меткость в корнхолл и дартс.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и туризма Московской области, Минспорта региона и АНО «МосОблПарк».