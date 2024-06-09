Более 12 тысяч человек посетили спектакли театра в Химках с начала года

Театр «Наш дом» в Химках посетили больше 12 тысяч жителей и гостей округа. В его репертуаре более 90 постановок.

Более 12 тысяч взрослых и юных жителей Химок посетили спектакли театра «Наш дом». Самыми популярными постановками стали «Трактирщица», «Шукшинские рассказы» и «Человек из Подольска».

«Труппа нашего театра не раз радовала своими постановками. Особенно отрадно, что наши артисты не перестают развиваться и регулярно принимают участие во всероссийских и региональных гастрольных турах», — отметила местный депутат Галина Болотова.

Гостями театра могут стать зрители от трех лет. Самые юные театралы предпочитают такие спектакли, как «Волшебник изумрудного города», «Аленький цветочек» и «Закон джунглей». Театр работает уже 28 лет. В нем две сцены на улицах Калинина и Маяковского. В репертуаре «Нашего дома» более 90 постановок. Число зрителей постоянно растет.

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