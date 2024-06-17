Более 12 тысяч человек получили помощь в фонде «Защитники Отечества» в Подмосковье за год

За год в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» обратились более 12 тысяч человек. Это и сами ветераны, и семьи участников СВО, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

По словам Болатаевой, в число самых популярных запросов, которые получает фонд, входят: получение удостоверения ветерана боевых действий, предоставление денежных выплат, а также оказание помощи в поиске пропавших без вести. Она подчеркнула, что каждый третий вопрос — это индивидуальное ручное решение.

«Первая часть вопросов — удостоверение ветерана. Механизм и сроки зависят от статуса военнослужащего. Если это действующий контрактник, то срок получения удостоверения может варьироваться от одного до шести месяцев», — уточнила Болатаева.

Бойцы, уволенные со службы, получают удостоверения за один-два месяца. Военкомат выдает их по месту жительства. Служащие ЧВК получают удостоверения от Минобороны в срок от трех до шести месяцев.

«Удостоверение бумажное, оно дает право на получение ряда социальных льгот и мер поддержки», — заключила Болатаева.

В скором времени удостоверение появится в электронном формате.

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