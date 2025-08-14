Более 12 тысяч баков на контейнерных площадках Подмосковья промыли в июле

В Подмосковье проводят обработку емкостей для сбора отходов. В июле специалисты промыли более 12,5 тысячи баков, рассказали в министерстве по содержанию территорий МО.

Для проведения работ используют специальные машины, которые могут чистить 120 контейнеров без дозаливки. Один моется примерно от двух до четырех циклов за раз. Процесс не требует перевозки баков, что экономит время.

Такие процедуры летом проводятся раз в 10 дней и включают себя очистку, дефинфекцию и, при необходимости, дезинсекцию и дератизацию.

В ведомстве напомнили, что о ненадлежащем состоянии контейнерных площадок нужно сообщать напрямую обслуживающим регоператорам.