Более 1,2 миллиона детей прошли профосмотры врачей в Подмосковье с января

Пройти профилактические осмотры в Подмосковье могут как взрослые, так и дети. Их организуют не только в медучреждениях, но и в школах, и в детских садах. С начала года здоровье проверили более 1,2 миллиона юных жителей — на 71,7 тысячи больше, чем годом ранее.

Как рассказали в областном Минздраве, для удобства ребят профосмотры организуют в образовательных учреждениях. Туда выезжают бригады специалистов.

«Профилактический осмотр позволяет специалистам уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить патологии или отклонения, а значит начать своевременное лечение», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

При подозрении на патологию ребенка направляют на углубленное обследование в поликлинику.

В министерстве добавили, что данные о пройденном осмотре появляются в личном кабинете на «Госуслугах» в течение 45 дней.