Более 1,2 миллиона человек отдохнули на пляжах Подмосковья летом

За летний сезон пляжи и зоны отдыха у воды в Подмосковье посетили более 1,2 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что жаркое лето способствовало большой популярности этих мест среди жителей и гостей Подмосковья. Он также рассказал, что в мае в регионе подготовили более 200 пляжей и зон отдыха, за состоянием которых тщательно следили в течение всего сезона.

Самыми посещаемыми пляжами в 2024 году стали: пляж в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдоме, который посетили 100 тысяч человек, зона отдыха у водоема «Западный» в Электростали с 85,5 тысячи посетителей, городской пляж «Сенеж» в Солнечногорске, принявший 79,1 тысячи человек, и пляж «Волкуша» в Лыткарине, где побывали 48,1 тысячи отдыхающих.

Все пляжи в Московской области делятся на три типа: малые, средние и большие. Малые пляжи занимают менее тысячи квадратных метров и могут вместить до 200 человек. Средние пляжи площадью от тысячи до трех тысяч квадратных метров вмещают от 200 до тысячи человек, а большие пляжи, площадью свыше трех тысяч квадратных метров, способны принять более тысячи отдыхающих.

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