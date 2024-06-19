Более 1,2 миллиарда рублей вложат в модернизацию теплосетей в Подольске

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом Подольск. Он встретился с жителями микрорайона Климовск в рамках выездной администрации.

В мероприятии также принимали участие представители администрации городского округа, руководители жилищного надзора, энергоснабжения, ресурсов и управления, ФКР и другие. Жители микрорайона в рамках администрации получили возможность напрямую задать вопросы специалистам по интересующим их темам и оставить свои обращения.

Евгений Хромушин отметил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете проводятся регулярные встречи с жителями в рамках выездных администраций. Он подчеркнул, что на этот раз мероприятие прошло в Подольске и, что все вопросы жителей рассматриваются внимательно, с целью оперативной помощи.

«Жители приходят с самыми разными вопросами, сегодня, в основном, вопросы были текущие, связанные с отключением электроэнергии из-за падения деревьев вследствие циклона и ремонтом кровель. Также большой блок вопросов касался содержания многоквартирных домов и благоустройства», — указал Хромушин.

Он подчеркнул, что ни один вопрос от местных жителей не остался без ответа, а все просьбы были приняты к рассмотрению.

В ходе встречи также обсуждалась модернизация теплоснабжения микрорайона. Предусмотрено проведение семи мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, а также капитальный ремонт котельной на улице Заводской, дом № 2, запланированный на 2024–2026 годы.

Вице-губернатор отметил, что работы по модернизации теплоснабжения в микрорайоне Климовска идут в соответствии с графиком, и особых проблем не выявлено.

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