Более 12 км дорог отремонтировали в Ленинском округе в 2024 году

Ямочный ремонт дорожного покрытия проводится в городском округе в течение всего года. В текущем году уже привели в порядок 16 участков муниципальных дорог, площадь которых составила более 100 тысяч квадратных метров, а общая протяженность — 12 километров.

Только в декабре дорожные службы устранили 93 дефекта дорожного покрытия общей площадью около 300 квадратных метров. В зимний период ремонт выполняют с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси, что позволяет сделать работу качественно.

В муниципалитете регулярно проводится мониторинг дорожной сети. В первую очередь устраняют те дефекты дорог, на которые пожаловались жители.

В прошлом году в городском округе отремонтировали 18 участков автомобильных дорог. Специалисты уложили новое покрытие, нанесли разметку и обустроили обочины.