Более 12 километров дорог отремонтировали в Ленинском округе в этом году

В Ленинском округе завершили ремонт на 16 участках муниципальных дорог протяженностью 12 километров и площадью более 100 тысяч квадратных метров. Подрядчики заменили старое покрытие на евроасфальт современного стандарта.

Работы уже завершены на улицах Школьной, Советской, Черняховского, проспекте Ленинского Комсомола и Белокаменном шоссе, а также в поселках Развилка и Дрожжино, деревнях Слобода, Белеутово, Дроздово, Дыдылдино и Малое Видное. Некоторые участки включили в бюджет по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

«Кроме того, выполнена реконструкция подъездной дороги к деревне Спасские выселки, в рамках которой расширили проезжую часть и заменили асфальтовое покрытие, а также реконструкция улицы Сухановской протяженностью один километр в рабочем поселке Лопатино», — уточнил исполняющий обязанности заместителя главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Помимо этого, в округе отремонтировали две дороги регионального значения — на Володарском шоссе от деревни Мисайлово до Орлова и на трассе А-105 в районе Коробова.

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