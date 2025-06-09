Более 12 гектаров леса восстановят в Одинцовском округе в 2026 году

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жители Малых Вязем забили тревогу из-за масштабной вырубкой леса. Очевидцы сообщают о массовом спиле деревьев, которые вывозят к железной дороге и затем грузовиками отправляют в неизвестном направлении.

Работники комитата лесного хозяйства Московской области уже прокомментировали данную ситуацию. Оказалось, что вырубка производится на законных основаниях, она охватила участок площадью 12,4 гектара.

Прошлым летом данная территория серьезно пострадала от ураганов «Эдгар» и «Орхан», теперь в целях безопасности погибшие и опасные деревья необходимо ликвидировать.

Основные работы по вырубке части леса уже завершены. Сейчас идет финальная зачистка территории. Весной 2026 года здесь планируется высадка молодых саженцев хвойных пород — ели и сосны, которые со временем восполнят утраченный лесной массив.