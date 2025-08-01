Более 12 гектаров леса расчистили в Лобне

Санитарно-оздоровительные мероприятия продолжаются в лесных массивах, прилегающих к землям городского округа. Специалисты Краснополянского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Подмосковья уже обработали более 12 гектаров.
Выборочная санитарная рубка деревьев и уборка неликвидной древесины завершена в лесу рядом с микрорайоном Катюшки. Специалисты приступили к работам на территории рядом с микрорайоном Красная поляна.
Старший участковый лесничий Краснополянкого лесничества Александр Рябов рассказал, что мероприятия по расчистке лесов способствуют предупреждению пожаров и поддержанию здоровья лесных экосистем. Они предотвращают болезни, так как поврежденные деревья могут стать источником инфекции для всего леса, а сухие — причиной возгорания.
«Мы удаляем конкурирующие деревья, создавая условия для роста новых», — пояснил Александр Рябов.
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