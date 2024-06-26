Более 118 тысяч земельных участков проверили в Подмосковье с января

Муниципальные инспекторы с начала года проверили более 118 тысяч участков на предмет нарушений земельного законодательства. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

По словам министра Натальи Адигамовой, в этом году в планах у ведомства обследовать 365 тысяч земельных участков. Основная задача — не только выявить то или иное нарушение, но и помочь правообладателям устранить их.

«С начала этого года уже устранено 5,3 тысячи нарушений, среди них преимущественно самозахват, а также незаконные хостелы, производства, сервисы. Наибольшее количество нарушений устранено коллегами из Серпухова, Наро-Фоминска и Пушкино», — рассказала Адигамова.

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