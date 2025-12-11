Более 118 тысяч сделок по ипотеке зарегистрировали в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье подали более 1,8 миллиона заявлений в отношении объектов недвижимости. Регион стал лидером по количеству сделок по итогам 11 месяцев.

Как рассказали в региональном Росреестре, за этот период поступило около 500 тысяч заявок на постановку на кадастр, а также около 1,2 миллиона — на государственную регистрацию прав. Также 178 обращений были связаны с единой процедурой учетно-регистрационных действий.

На территории области сохраняется высокий уровень активности в ипотечном секторе. Так, количество сделок в этом году уже превысило 118 тысяч. А общее количество договоров долевого участия достигло 57 тысяч.

«Заявления, направленные в электронном виде, отрабатываются ведомством в максимально короткие сроки, что способствует обеспечению полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости, а также дают дополнительные возможности для развития инвестиционной привлекательности региона и защиты имущественных прав граждан» — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.