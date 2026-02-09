Школьники и студенты совершили 11 млн поездок по картам «Стрелка» с сентября

С 1 сентября 2025 года школьники и студенты Московской области совершили более 11,6 миллиона трансакций по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. Напомним, что эта организация подведомственна Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В будние дни февраля учащиеся в среднем совершали более 80 тысяч поездок ежедневно. Самым популярным маршрутом с сентября прошлого года стал № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», где зафиксировано свыше 106 тысяч поездок. Также в числе лидеров по количеству поездок оказались маршруты МАП № 12 в городе Ногинск — 1,7 миллиона операций, МАП № 10 в Королеве — 1,6 миллиона трансакций и МАП № 11 в Балашихе — 1,1 миллиона поездок.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы со скидкой от 50 % до 99 %. Родителям рекомендуется своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда. Важно отметить, что действующее законодательство не предусматривает право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Установлен запрет на принудительную высадку безбилетных лиц, не достигших 16 лет и следующих без сопровождения взрослого. Специалисты компании тщательно проверяют все сообщения о случаях высадки детей и принимают меры по урегулированию ситуации в зависимости от обстоятельств.