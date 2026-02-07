Более 11,5 тысяч заявок на участие в ЕГЭ и ОГЭ подано за неделю

За прошедшую неделю более 11,5 тысяч человек подали заявки на участие в Едином и Основном государственных экзаменах через региональный портал [1]. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Кроме того, за этот период свыше 20,1 тысячи раз была востребована услуга «Выписка из домовой книги» [2]. Третье место по популярности заняла выдача и замена социальных карт жителя МО, получив более 10,6 тысяч заявок [3]. В пятерку самых популярных услуг также вошли отчет опекуна (более 5,2 тысячи заявлений) [4] и обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 5 тысяч заявлений) [5].

На региональном портале для жителей и бизнеса доступно свыше 400 услуг. Воспользоваться ими можно и через мобильное приложение «Добродел» [6], однако потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

