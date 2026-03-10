Более 11,3 тысячи реестровых ошибок исправили в Подмосковье в 2025 году

Одно из важных направлений работы Росреестра в Подмосковье — исправление ошибок, допущенных кадастровым инженером в межевых и технических планах, актах обследования и документах. В прошлом году скорректировали более 11 тысяч неточностей.

Допущенные ошибки приводят к тому, что местоположение границ и площадь участка не соответствуют реальным. Для устранения неточностей проводится комплексная работа совместно с «Роскадастром».

Чаще всего ошибками становятся пересечения границ земельных участков, фактическое несоответствие площади объекта или местоположения границ участка картографическим материалам.

С 1 февраля 2024 года вступил в силу новый закон об усовершенствовании исправления реестровых ошибок. Он позволил расширить возможности специалистов, ускорить сроки проведения таких работ и сократить расходы.

Одним из инструментов стали комплексные кадастровые работы.

«Масштабная работа по исправлению реестровых ошибок повышает качество и достоверность сведений, содержащихся в ЕГРН, а также влияет на экономическую и социальную политику в регионе. Устранение реестровых ошибок позволяет получить гражданам точную информацию, где находятся их земельные участки, что обеспечивает дополнительную защиту прав собственности и помогает избежать земельных споров», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Игорь Листков.