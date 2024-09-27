Более 112 человек приняли участие в семинаре по молодежной политике в Дубне

Семинар по молодежной политике провели для местных депутатов на площадке особой экономической зоны «Дубна». Участниками мероприятия стали 112 человек, из них 64 — представители молодежи.

На семинаре на тему «Добровольчество и реализация молодежной политики в Московской области» управляющая компания особой экономической зоны «Дубна» представила для депутатов муниципального Совета депутатов лучшие практики по работе с молодежью.

Организаторами мероприятия стали комитет по местному самоуправлению, комитет по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике и управление организационного обеспечения деятельности подмосковного парламента. Также в формате ВКС в семинаре приняли участие представители администраций городских округов: Жуковский, Реутов, Королев, Серпухов, Фрязино и Черноголовка. На мероприятие пригласили представителей Московского областного молодежного парламента, «Молодой Гвардии» и студентов Государственного Университета «Дубна».

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал собравшимся о работе с молодежью в наукограде. Он поделился опытом взаимодействия волонтеров с мобилизованными и семьями участников специальной военной операции.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Виктория Халимендик рассказала о вовлечении молодежи в деятельность компаний-резидентов, молодежные проекты и активности управляющей компании.

«Мы активно сотрудничаем с университетом „Дубна“ и Государственным университетом просвещения, Дмитровским техникумом, Савеловским колледжем, другими учреждениями образования. На средства Фонда президентских грантов ОЭЗ успешно реализует проект „Моя будущая профессия“, который мотивирует ребят к работе в родном городе, стимулирует к предпринимательской и научно-технической деятельности», — подчеркнула она.

Также Халимендик отметила, что два раза в год управляющая компания проводит хакатон «IT-Цифра.zone. Технологическая модернизация», а также экскурсии для студентов и школьников на территорию особой экономической зоны.

В конце семинара почетными грамотами торжественно наградили представителей администрации, Совета депутатов, волонтеров и сотрудников организаций, которые помогают мобилизованным, семьям участников специальной военной операции.

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