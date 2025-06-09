Более 111 заявлений на жилищные сертификаты подали в Подмосковье с начала июня

С начала июня жители Подмосковья подали 111 заявлений на жилищные сертификаты для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщило Министерство строительного комплекса региона.

Больше всего заявок поступило из Щелкова, Каширы, Орехово-Зуева, Рузы, Королева и Шатуры.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья», — уточнили в ведомстве.

Жилищный сертификат помогает быстрее переехать в новую квартиру. Он покрывает покупку за счет государства: один квадратный метр оценивается в 174,8 тысячи рублей. Даже если старая квартира меньше, минимальный метраж для расчета выплаты — 28 квадратных метров. Это значит, что минимальная сумма по сертификату составит почти 4,9 миллиона рублей.

Сертификат можно использовать для покупки жилья в любом округе Подмосковья, в том числе в новостройке.