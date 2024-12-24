Более 1100 домов в Истре подключили к газу по социальной программе в 2024 году

Итоги года по пуску газа подвели в городском округе Истра За весь период реализации социальной программы число подключенных домов превышает 3440 домовладений.

В текущем году газопроводные сети провели в деревне Раково, на улице Рыбачьей, в деревне Дубровское, в селе Лужки и деревне Новораково. Несмотря на наступление зимы, работы не прекращаются, специалисты газовых служб строят газопровод и отводы к домам в деревне Лужки.

Напомним, что согласно программе, газораспределительные сети до домов прокладываются бесплатно для будущих абонентов. Кроме того, для некоторых категорий граждан имеются дополнительные льготные условия при догазификации. Если говорить об общих цифрах, то в 2024 году построили более 1560 газоотводов к домам, за весь период реализации программы в округе эта цифра достигла 4870.

В Московской области уровень газификации один из самых высоких в стране — 98,3%. Жители региона могут воспользоваться льготами, которые покрывают расходы на проведение газа на территории участка.