Более 110 рабочих и 55 машин вышли на уборку снега в Можайском округе

Коммунальные службы и дорожники Можайского округа продолжают расчищать дороги, тротуары и дворы от снега. На региональных и муниципальных трассах задействовано более 110 рабочих и 55 единиц техники.

Специалисты «Мосавтодора» задействовали малогабаритные погрузчики-«бобкеты». Они незаменимы для уборки пешеходных зон в условиях плотной застройки.

В парке спецтехники — комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы «МТЗ», самосвалы и погрузчики. Особое внимание уделяют обработке противогололедными материалами: перепады температур от плюса днем к минусу ночью требуют постоянной профилактики наледи.

Службы обратились к автомобилистам с просьбой не парковать личные машины в проездах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Жители в случае вопросов могут круглосуточно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112, 8 (49638) 4-14-15 или 4-15-44.