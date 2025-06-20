Более 110 нарушителей правил перехода через ж/д пути оштрафовали в Подмосковье

На железнодорожных путях Подмосковья продолжают установку камер, которые умеют определять личности нарушителей. С их помощью уже выявили и оштрафовали более 110 человек, сообщили в Минтрансе МО.

Сейчас в Московской области работает порядка 150 таких систем слежения. Они умеют автоматически составлять протоколы за нарушения. Штраф составляет 1500 рублей.

В ведомстве отмечают, чтобы жители и гости региона не гибли на железных дорогах, Подмосковье перестраивает пешеходные зоны и устраняет подходы в неположенных местах, проводит проверки и дежурства.

Несмотря на все меры, смертность остается высокой — на путях с начала года погибли 90 человек. На опасных тропах произошло 42 случая, 31 — на специальных переходах и 17 — на самих платформах.

Минтранс МО призывает не нарушать правила безопасности у железных дорог и быть предельно внимательными. Пути следует переходить в санкционированных местах на разрешающий сигнал светофора, при этом снимать капюшоны и наушники, а также не отвлекаться на телефон.